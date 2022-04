Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Metjendorf: Brand eines Wohnhauses +++

Oldenburg (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 04:30 Uhr kam es zu einem Wohnhausbrand in Metjendorf, Birkenstraße. Das Wohnhaus wird durch drei männliche Personen bewohnt, die bei dem Brand unverletzt geblieben sind. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Brand durch einen der Bewohner (63 Jahre alt) herbeigeführt wurde. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Schadenssumme dürfte bei mindestens 100.000 Euro liegen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

