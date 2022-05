POL-PPRP: Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Ludwigshafen (ots) - Am Montag, den 16.05.2022, fuhr ein 30-Jähriger gegen 14:50 Uhr die Rohrlachstraße in Richtung Valentin-Bauer-Straße und musste an einer roten Ampel anhalten. Ein hinter ihm fahrender 21-jähriger Autofahrer sah dies zu spät und fuhr dem 30-Jährigen auf. An dessen Fahrzeug entstand Sachschaden, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

