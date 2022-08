POL-DH: --- Drentwede - Diebstahl eines Minibaggers

Diepholz (ots) - Stuhr-Moordeich - Unfall mit 5 Verletzten Am späten Samstagabend, gegen 22:15 Uhr befährt ein 21-jähriger Bremer mit seinem Pkw die Stuhrer Landstraße in Fahrtrichtung Varrel. An der Haferflockenkreuzung übersieht der Fahranfänger eine 41-jährige Stuhrerin, die mit ihrem Pkw die Kirchhuchtinger Landstraße in Fahrtrichtung Stuhr befährt. Durch ...

mehr