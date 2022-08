Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhause-Vilsen, Einbruchserie - Stuhr, Rentnerin abgelenkt - Tipps der Polizei, Schulweg üben! ---

Bruchhausen-Vilsen - Einbruchserie

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Bahnhofstraße und Sulinger Straße drei Einbrüche bzw. Einbruchsversuche verübt. So waren eine Parfümerie, ein Computergeschäft und eine Gärtnerei Ziel der bislang unbekannten Täter. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht benannt werden. Sollten Sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen im Bereich der Bahnhofstraße und Sulinger Straße bemerkt haben, melden sie sich bitte bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252-938250.

Syke - Alkoholisierter Fahrradfahrer leicht verletzt

Ein 19-jähriger Syker ist am Sonntagvormittag gegen 09:30 Uhr im Bereich "An der Wassermühle" Ecke "Syker Straße" bei dem Versuch, mit seinem Pedelec auf den Radweg zu fahren, zu Fall gekommen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizei erhebliche Alkoholbeeinflussung bei dem jungen Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wer von 3,37 Promille. Der Mann hat sich durch den Sturz leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Eine Blutprobe musste der 19-Jährige abgeben. Ein materieller Schaden ist nicht entstanden. Mehrere PKW-Fahrer sollen den Verkehrsunfall gesehen und sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den verunfallten Pedelec-Fahrer gekümmert haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242-9690, zu melden.

Stuhr - Bewohnerin abgelenkt

Am Sonntag gegen 16.45 Uhr haben unbekannte Täter eine 75-jährige Rentnerin abgelenkt und Schmuck und Bargeld entwendet. In Brinkum, Am Poggenpohl, sprach ein Täter die Rentnerin an und gab vor, seine Drohne sei in ihren Garten abgestürzt. Als Beide in den Garten gingen, um nachzuschauen, nutzte der zweite Täter die Gelegenheit und schlich durch die geöffnete Tür ins Haus. Hier entwendete er Schmuck und Bargeld und flüchtete, noch bevor die Rentnerin zurück im Haus war. Als diese später den Diebstahl entdeckte, waren die Täter bereits weg. Hinweise auf unbekannte Personen, oder Pkw nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Schulstart - sicherer Schulweg - Tipps der Polizei

Im Moment genießen die Schüler ihre Ferien und es ist morgens und mittags ruhig vor den Schulen. Das ändert sich jedoch ab dem 25.08.2022. Denn dann geht die Schule wieder los und ab dem 29.08.2022 starten dann auch die zukünftigen Erstklässler durch. Mit dem "Abenteuer Schule" stehen neue Herausforderungen bevor, zu denen auch der Schulweg gehört. Und der muss erst gelernt und vor allem begleitet werden. Die Wahrnehmung von Gefahren, Einschätzung von Entfernungen und Geschwindigkeiten und vor allem der Fokus auf den Straßenverkehr ist für die Kleinen noch schwer und entwickelt sich individuell erst nach und nach. Viel zu spannend sind oft auch andere Dinge, die um sie herum passieren und sie den Straßenverkehr für den Moment vergessen lassen. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer bedeutet dies besondere Vorsicht! Fahren sie rücksichtsvoll und aufmerksam, damit Verkehrsunfälle, insbesondere mit der Beteiligung von Kindern, vermieden werden. Auch in diesem Jahr werden zu Schulbeginn durch die Schulen und Kommunen wieder Banner aufgehängt, die durch die Verkehrswacht zur Verfügung gestellt werden. "Tempo runter, bitte! Schulanfang" oder "kleine Füße. Sicherer Schulweg. Achten Sie auf Kinder" sollen die Verkehrsteilnehmer für diese besondere Situation sensibilisieren. Aber wie kommen die Kinder sicher durch den Straßenverkehr? Hier heißt es Üben! Üben! Üben! Das funktioniert natürlich am besten unter realen Bedingungen - also zur Schulzeit, wenn auch Betrieb auf den Straßen herrscht, aber auch in den Ferien ist es sinnvoll, sich bereits Gedanken zu machen, welcher Schulweg für das eigene Kind der sicherste ist. Das muss nicht immer der kürzeste sein. Schauen Sie beispielweise, wo die Kinder am sichersten über die Straße kommen und beziehen Sie, falls vorhanden, Überquerungshilfen (Ampeln/Zebrastreifen/Gelbe Füße/Verkehrshelfer) mit ein. An vielen Schulen werden hierfür Schulwegpläne vorgehalten, auf denen die derzeit sichersten Schulwege eingezeichnet sind und als Empfehlung dienen können. Überprüfen Sie den Schulweg auf Gefahrenstellen und begeben sie sich hierbei auch mal auf Augenhöhe ihres Kindes. So sehen Sie möglicherweise Gefahren, die Ihnen aus Ihrer Perspektive gar nicht aufgefallen wären. Besprechen Sie diese Stellen mit ihrem Kind und erklären Sie ihm genau, worauf es achten soll. Sorgen Sie dafür, dass ihr Kind immer gut zu sehen ist. Gerade bei schlechten Sichtverhältnissen sorgen helle Kleidung, reflektierende Streifen, Warnwesten etc. dafür, dass ihr Kind besser wahrgenommen wird. Loben Sie ihr Kind für richtiges Verhalten, denn das motiviert. Für Kinder, die ihren Schulweg zu Fuß bewältigen, bedeutet es mehr Eigenständigkeit und ihr Selbstbewusstsein wird durch diese unabhängige Mobilität enorm gestärkt. Neben den positiven Effekten, dass durch die frische Luft dem Bewegungsdrang der Kinder nachgekommen wird und die Konzentrations- und Lernfähigkeit gefördert wird, hat das Zurücklegen des Schulwegs zu Fuß den großen Vorteil, dass der Autoverkehr vor und rund um die Schule reduziert wird. Die sogenannten "Elterntaxis" sind häufig gut gemeint, gehen aber zu Lasten der Verkehrssicherheit. Parken in zweiter und dritter Reihe, Überhol- und Wendemanöver - durch dieses Verkehrschaos und Drängen vor dem Schulgebäude werden zu Fuß laufende und auch aussteigende Kinder gefährdet. Bringen Sie ihr Kind daher nur dann mit dem Auto, wenn es nicht anders möglich ist. Auch kann es dann sinnvoll sein, dass Kind nicht direkt vor der Schule rauszulassen, sondern ein Stück entfernt, wo man in Ruhe parken kann und das Kind sicher aussteigen kann. An einigen Schulen gibt es hierfür extra eingerichtete Hol - und Bringzonen bzw. Elternhaltestellen. Achten Sie, wen Sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, auch darauf, dass dieses im Fahrzeug richtig gesichert ist. Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, benötigen einen Kindersitz, der für das Kind geeignet ist und den europäischen Sicherheitsbestimmungen entspricht (erkennbar am ECE Prüfzeichen). Gerade im Süden des Landkreises legen viele Kinder aufgrund der ländlichen Struktur den Schulweg mit dem Bus zurück. Auch hier müssen die Kinder jedoch erst einmal zur Haltestelle gelangen. Dabei gelten die gleichen Tipps und Hinweise wie für den Schulweg. Erklären Sie ihren Kindern zusätzlich, dass es gefährlich sein kann, an der Haltestelle zu toben und dass beim Heranfahren des Busses Abstand gehalten werden muss und nicht gedrängelt werden darf. Erinnern Sie sie auch daran, die Fahrbahn erst dann zu überqueren, wenn der Bus abgefahren ist.

