Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Unfall mit verletztem 4-jährigen Kind

Neuhofen (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in der Rehhütter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 4-jähriges Kind verletzt wurde. Das Kind wollte nach dem Spielen die Straßenseite wechseln und wurde hierbei von einem 25-jährigen Autofahrer erfasst und leicht am Kopf verletzt. Das Kind wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

