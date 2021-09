Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Trunkenheitsfahrt mit anschließender Ingewahrsamnahme

Limburgerhof (ots)

Am 22.09.2021, gegen 10:30 Uhr, teilt ein Mitarbeiter einer Firma mit, dass ein Kollege alkoholisiert Auto gefahren ist. Aktuell würde sich dieser im Bereich des Rheingönheimer Wegs aufhalten. Vor Ort konnte der 52-jährige Autofahrer aus dem Großraum Köln neben seinem Fahrzeug festgestellt werden. Bei dem Mann konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,38 Promille. Der Fahrer musste die Beamten zwecks einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Hiernach verließ der Mann die Dienststelle, der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Berechtigten übergeben. Gegen 13:15 Uhr wird auf einem Supermarktparkplatz in der Waldseer Straße in Schifferstadt eine aggressive Person mitgeteilt. Vor Ort stießen die Beamten auf den 52-Jährigen, welcher am Morgen bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt aufgefallen ist. Trotz Aufforderung wollte der Mann den Parkplatz nicht verlassen, sodass dieser zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen wurde.

