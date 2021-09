Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jugendliche Fußgängerin nach Unfall mit Radfahrerin gesucht

Römerberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 18-jährigen Radfahrerin aus Römerberg kam es heute um 07:40 Uhr in der Germersheimer Straße. Die junge Frau war in Richtung Speyer unterwegs, als eine Fußgängerin von rechts, aus einer kleineren Personengruppe heraus die Germersheimer Straße betrat, um diese zu queren. Hierdurch kam es zur Kollision in deren Folge beide Unfallbeteiligten stürzten. Die 18-Jährige erlitt dabei leicht Verletzungen. Die Personalien der Fußgängerin sind bislang nicht bekannt, da sich diese vom Unfallort entfernte. Die Polizei bittet die gesuchte Fußgängerin im Alter von schätzungsweise 13-14 Jahren, die heute Morgen einen Zopf und beigefarbene Hosen trug, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email bei der Polizei Speyer zu melden. Zeugen, welche die jugendliche Fußgängerin kennen, den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

