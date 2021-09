Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddieb gestellt

Speyer (ots)

Nachdem ihr angeschlossenes Fahrrad am 10.09.2021 Hauptbahnhof entwendet worden war, entdeckte die 57-jährige Geschädigte dieses zufällig wieder bei einem Online Verkaufsportal. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der 17-jährige Verkäufer identifiziert werden, der auch für den Diebstahl am 10.09.2021 verantwortlich war. Das Fahrrad konnte im Anschluss an die Ermittlungen der rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben werden. Gegen den jungen Mann aus Mutterstadt wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

