Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Trickbetrug

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, wurde ein 18-Jähriger in der Unterführung am Hauptbahnhof durch eine männliche Person angesprochen, ob er einen 50-Euro Schein wechseln könne. Nachdem der 18-Jährige einen geringeren Betrag aus seinem Geldbeutel nahm und angab, nicht mehr Bargeld mitzuführen, nahm der Unbekannte das Geld des Geschädigten. Der 18-Jährige sprach den Unbekannten auf das Wechselgeld an, welcher sich hierauf fußläufig entfernte. Der Unbekannte war in Begleitung einer Frau unterwegs. Beschreibung des Mannes: ca. 17 Jahre alt, schlanke Statur, hatte kurze schwarze Haare, trug einen schwarzen Jogginganzug und eine Bauchtasche. Beschreibung der Begleiterin: ca. 17 Jahre alt, schlanke Statur, lange schwarze Haare, trug eine weiße Jacke mit schwarzer Jogginghose. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

