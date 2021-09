Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsüberwachung im Dienstgebiet der Polizei Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag, dem 21.09.2021, wurden in mehreren Ortschaften der Polizeiinspektion Schifferstadt im Hinblick auf die Verkehrssicherheit Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Während der Kontrolle im Pfalzring in Mutterstadt (10:20 Uhr - 11:45 Uhr) wurden 18 Geschwindigkeitsverstöße bei erlaubten 30 km/h festgestellt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 49 km/h. Dies wird nach Abzug der Toleranz mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro geahndet. Bei der Kontrolle in der Schillerstraße in Waldsee wurden bei erlaubten 30 km/h im Zeitraum von 12:50 Uhr bis 13:30 Uhr 8 Verstöße festgestellt. Auch hierbei lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 49 km/h. Am Mittag wurde im Zeitraum von 13:50 Uhr bis 14:30 Uhr die Geschwindigkeit in der Burgstraße in Schifferstadt überwacht. Bei erlaubten Tempo 30 wurden 17 Verstöße geahndet. Der Schnellste war hier mit 56 "Sachen" unterwegs. Dies zieht ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt nach sich.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell