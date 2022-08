Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Motorroller vor Geschäft gestohlen; Dorfmark: Diebe sehen es auf Kupfer ab; Kirchboitzen: Werkzeug und Diesel gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.08.2022 Nr. 1

24.08 / Motorroller vor Geschäft gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten am Mittwochabend, in der Zeit zwischen 22.30 und 22.40 Uhr einen Motorroller, der mit Schlüssel im Zündschloss vor dem Rewe-Markt an der Straße Am Bahnhof abgestellt war. Dem rot-grau-anthrazit farbenen Fahrzeug fehlt der rechte Außenspiegel. Es hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

24.08 / Diebe sehen es auf Kupfer ab

Dorfmark: In der Nacht zu Mittwoch gelangten Unbekannte nach Durchschneiden eines Maschendrahtzauns auf ein Grundstück an der Becklinger Straße, drangen in eine Werkstatt ein und entwendeten Kupferrohre und -formverbindungen. Darüber hinaus nahmen sie vom Hinterhof etwa 400 Kilogramm Kupfermetall in Form einer Gaube mit. Der Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

24.08 / Werkzeug und Diesel gestohlen

Kirchboitzen: Unbekannte hebelten von Dienstag auf Mittwoch auf einem landwirtschaftlichen Gehöft die Tür zu einer Lagerhalle/Werkstatt auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Außerdem saugten sie aus einem Traktor und einem Teleskoplader insgesamt etwa 100 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell