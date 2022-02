Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versammlungsgeschehen mit Corona-Bezug

Dorndorf/Kleinschmalkalden (ots)

Donnerstagabend versammelten sich insgesamt etwa 60 Personen in Dorndorf und in Kleinschmalkalden. In beiden Orten formierten sich Aufzüge und die Teilnehmer der nicht angemeldeten Versammlungen liefen mit Tröten, Trommeln und Plakaten durch die Straßen. Gegen 20:00 Uhr waren sowohl in Dorndorf als auch in Kleinschmalkalden keine Personen mehr vor Ort.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell