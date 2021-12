Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1699) Einbruch in Getränkemarkt - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

Zwischen Montagabend (13.12.2021) und Dienstagmorgen (14.12.2021) brachen Unbekannte im Erlanger Stadtteil Frauenaurach in einen Getränkemarkt ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 19:00 Uhr und 06:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt in einen Getränkemarkt in der Erlanger Straße. Im Innenbereich beschädigten die Einbrecher weitere Türen und entwendeten hochpreisige Spirituosen im Wert von etwa 10.000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Zum Abtransport des Diebesgutes wurde womöglich ein größeres Fahrzeug verwendet.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzten.

