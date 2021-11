Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrug (im Versuch)

Weimar (ots)

Am 08.11.2021 12:30 und 13:00 Uhr wurden erneut zwei ältere Damen in Weimar angerufen. In einem Fall war es die Tochter, im zweiten Fall die Schwiegertochter, welche angeblich einen schweren Verkehrs- unfall verursacht hätten. Zu Geldforderungen kam es glücklicherweise nicht, die beiden Frauen informierten umgehend die Polizei.

