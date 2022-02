Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorrad wiedergefunden

Suhl (ots)

Das am Donnerstag als entwendet gemeldete Motorrad der Marke "Honda" ist an einem matschigen Teil unterhalb des Friedbergweges in Suhl gefunden worden. Ein Unbekannter zerstörte das Zündschloss und versuchte es, kurz zu schließen. Als der Versuch scheinbar misslang, entsorgte er das Zweirad wieder. Zeugen, die Hinweise zu dem Motorraddieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

