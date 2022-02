Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalen verwüsten Außenbereich eines Kindergartens

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte verwüsteten in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen den Außenbereich eines Kindergartens in der Straße der Einheit in Bad Salzungen. Sie rissen die Außenduschen aus ihrer Verankerung und beschädigten dadurch auch die Anschlüsse. Anschließend entwendeten sie die Duschstangen und beschädigten den Deckel eines Streubehälters. Auch vor dem Zaun machten die Täter nicht Halt. Sie rissen die dortige Sichtschutzfolie ab und sorgten alles in allem für einen Schaden von rund 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

