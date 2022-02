Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.02.2022:

Peine (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti in Vechelde

Bereits am 30.01. ist durch Unbekannte an der Bahnunterführung der "Hildesheimer Straße" in Vechelde großflächig Graffiti gesprüht worden. Die Polizei wendet sich jetzt mit der Bitte um Mithilfe an mögliche Zeugen. Zuletzt sind neue Sprühereien am 30.01. schwarze Farbschmierereien an den Wänden und insbesondere auf dem Gehweg der Unterführung aufgefallen. Hinweise zu auffälligen Beobachtungen bitte an die Polizei in Peine.

Versuchter Tankstelleneinbruch

Am 04.02. gegen 02:30 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung der Peiner Polizei in Vechelde die Alarmanlage an einer Tankstelle. Die Beamten konnten an der Tankstelle selbst eine beschädigte Scheibe des Verkaufsraums feststellen. Umgehend wurde, auch mit weiteren Kräften, das Umfeld der Tankstelle abgesucht. Kurz darauf konnten dann drei Personen festgestellt werden, die zumindest verdächtig sind mit der beschädigten Scheibe in Zusammenhang zu stehen. Ob aus der Tankstelle etwas entwendet wurde und eine Schadenssumme sind momentan Teil der Ermittlungen.

Anwohner, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Peine zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell