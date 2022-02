Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf/Lohstraße/ Kradfahrer mit Sozia bei Unfall verletzt

Lübeck (ots)

Am gestrigen Sonntagmittag (27.02.) befuhr ein Autofahrer die Lohstraße in Richtung Bad Schwartau. Er beabsichtigte nach links auf ein dortiges Grundstück einzubiegen. Hierbei übersah er das von hinten überholende Motorrad und es kam zum Unfall. Der Motorradfahrer und seine Sozia wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Gegen 12:20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die Lohstraße in Stockelsdorf und beabsichtigte einen vor ihm fahrenden PKW zu überholen. Dieser bog jedoch in diesem Moment nach links auf eine Grundstückseinfahrt ab. Der Kradfahrer konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und es kam zum Zusammenstoß auf Höhe der Fahrertür des PKW. Der Motorradfahrer aus Bad Schwartau und seine 18-jährige Sozia stürzten zu Boden und verletzten sich. Der 47-jährige Fahrer eines GMC und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden an seinem Fahrzeug sowie an dem Motorrad. Über die Höhe des Sachschadens ist nichts bekannt. Der verletzte Motorradfahrer und seine ebenfalls aus Bad Schwartau kommende Sozia wurden durch einen mit dem Rettungshubschrauber eingeflogenen Notarzt und den eingesetzten Rettungssanitätern zweier am Unfallort eingesetzten Rettungswagen versorgt. Anschließend wurden die Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen führt die Polizeistation Stockelsdorf.

