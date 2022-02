Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt/ Mehrere Fahrzeuge und ein Geschäft in der Innenstadt beschädigt

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Sonntag (27.02.) wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er in der Innenstadt mehrere PKW beschädigte und vermutlich eine Glasscheibe von einem Stoffgeschäft durch Schläge mit einem Pflasterstein einschlug. Ein Tatverdächtiger konnte durch Polizeibeamte in Tatortnähe festgenommen werden und muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten.

Gegen 03:25 Uhr meldete eine Zeugin per Polizeinotruf einen Mann, der in der Rosenstraße (Innenstadt) mit einem Gegenstand auf mehrere Fahrzeuge einschlug. Sie konnte den Täter gut beschreiben und es gelang Polizeibeamten des 1.Polizeireviers einen 33-jährigen polizeibekannten Mann in der Großen Burgstraße anzutreffen. Dieser wies eine blutende Handverletzung auf. In den nachfolgenden Ermittlungen vor Ort konnten zwei Pflastersteine mit Blutanhaftungen durch die Polizei aufgefunden werden. Des Weiteren wurden drei beschädigte Fahrzeuge in der Rosenstraße sowie eine eingeschlagene Fensterscheibe eines Stoffgeschäftes in der Großen Burgstraße festgestellt. Der festgenommene Lübecker gab die Sachbeschädigungen vor Ort zu und wurde anschließend dem Polizeizentralgewahrsam zur Verhinderung von weiteren Straftaten zugeführt.

Die zerstörte Glasscheibe des Stoffgeschäftes wurde durch den Notdienst einer ortsansässigen Glaserei übernommen.

Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt das 1. Polizeirevier in Lübeck unter der Telefonnummer 0451-1316145 entgegen.

