POL-HL: OH-Oldenburg i. Holstein/ Kradfahrerin bei Überholvorgang übersehen

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (27.02.) befuhr eine Motorradfahrerin mit ihrem Krad die Holsteiner Straße in Oldenburg und wollte mehrere Fahrzeuge überholen. Dabei wurde sie von einem vor ihr in die gleiche Richtung fahrenden Pkw-Fahrer übersehen, als dieser selbst zum Überholen ausscherte. Es kam zum Unfall mit schweren Verletzung bei der Kradfahrerin.

Gegen 14:45 Uhr befuhr ein 25km/h Gespann aus Traktor mit Anhänger die Holsteiner Straße vom Bahnhof kommend in Richtung Stadtmitte. Hinter ihm stauten sich mehrere Fahrzeuge. Eine 37jährige Kradfahrerin aus Eutin näherte sich dieser Fahrzeugreihe von hinten und setzte zum Überholen an. Als sie auf der Höhe des letzten Pkws war, scherte der 70jährige Hondafahrer aus Oldenburg plötzlich nach links aus und übersah hierbei die von hinten überholende Motorradfahrerin. Diese wurde bei dem Zusammenstoß gegen die linke Leitplanke geschleudert und kam zu Fall. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten durch die Polizei abgesichert.

Die schwer verletzte Frau wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

