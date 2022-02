Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Verletzter Mann am Lindenplatz - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am späten Donnerstagabend (24.02.2022) wurde der Polizei Lübeck ein verletzter Mann am Kreisverkehr "Lindenplatz" gemeldet. Rettungskräfte brachten den Lübecker in ein Krankenhaus. Beamte des 2. Polizeireviers suchen jetzt Zeugen und prüfen, ob der Mann im Rahmen eines Verkehrsunfalls von einem flüchtigen Fahrzeug angefahren wurde.

Die alarmierten Beamten des 2. Polizeireviers konnten den verletzten Mann im Bereich des Fischrestaurants am Lindenplatz antreffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 35-Jährige gegen 23:15 Uhr die für ihn grün anzeigende Fußgängerampel am Lindenplatz benutzt haben, um die Fahrbahn aus Richtung des Fußwegs der Konrad-Adenauer -Straße in Richtung des dortigen Fischverkaufsstandes zu überqueren. Dabei soll der Lübecker von einem bisher unbekannten Fahrzeug erfasst worden sein, welches aus Richtung Lindenplatz kam und nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten weiter stadtauswärts fuhr. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte jedoch kein entsprechendes Fahrzeug mehr festgestellt werden.

Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs, suchen die Ermittler des 2. Polizeireviers dringend Zeugen, die den Verkehrsunfall am Lindenplatz beobachtet haben oder denen der 35-jährige Mann vor 23:15 Uhr im Bereich des Bismarck-Denkmals oder des Bahnhofs aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451- 1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell