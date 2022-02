Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz Nord

PKW angefahren - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Mittwochmorgen (23.02.) wurde im Kreuzungsbereich Adlerstraße und Klappenstraße ein dort parkender PKW angefahren. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der graue VW Polo wurde am Dienstagabend (22.02.) im Kreuzungsbereich Adlerstraße und Klappenstraße zum Parken abgestellt. Als die Geschädigte den Wagen am Mittwoch gegen 06:50 Uhr wieder nutzen wollte, stellte sie erhebliche Schäden an der linken Seite fest. Diese zogen sich vom Außenspiegel bis zum Fahrzeugheck. Der Schaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

Erste Ermittlungen lassen vermuten, dass ein größeres Fahrzeug den Kleinwagen im Vorbeifahren beschädigte. Es gibt Hinweise darauf, dass um 05:15 Uhr ein LKW mit hellem Kastenaufbau und Sanitärwerbung den Bereich passierte und möglicherweise den Polo beschädigte.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem LKW machen können, sich unter der Rufnummer 0451/131-6245 zu melden.

