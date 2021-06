Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Zurücksetzen

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordhausen hielt am 03.06.21, um 10:30 Uhr, vor der Baustellenampel in der Alleestraße. Kurz darauf setzte er sein Fahrzeug zurück und fuhr gegen einen hinter ihm stehenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell