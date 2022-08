Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Kind stürzt aus Fenster; Munster: Freischneider von Ladefläche gestohlen; Munster: An Wohnwagen gehebelt; Soltau: THC und Amphetamine;

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.08.2022 Nr. 1

29.08 / Kind stürzt aus Fenster

Munster: Ein zweijähriges Kind wurde am Montagmorgen bei einem Sturz aus einem Fenster eines Hauses an der Straße Steinkamp schwer verletzt. Gegen 08.00 Uhr gelangte der unbeaufsichtigte Junge an das gänzlich geöffnete Fenster im ersten Stock und stürzte etwa vier Meter in die Tiefe auf einen Waschbetonweg. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die Erziehungsberechtigte ein.

29.08 / Freischneider von Ladefläche gestohlen

Munster: Am Montag, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr entwendeten Unbekannte am Bahnübergang der Straße Klappgarten von der Ladefläche eines Transporters einen Freischneider der Marke Stihl, Typ FS 460 C im Wert von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

29.08 / In Lagerhalle eingebrochen

Munster: Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Lagerhalle am Rehrhofer Weg und entwendeten Werkzeug und einen Bohrhammer. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

29.08 / An Wohnwagen gehebelt

Lindwedel: In der Nacht zu Montag versuchten Unbekannte gewaltsam auf einem Grundstück an der Straße Holzriede in einen Wohnwagen zu gelangen. Der Versuch misslang. Aus einem gesonderten Fach des Wagens wurden zwei Gasflaschen gestohlen. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

29.08 / THC und Amphetamine

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend, gegen 23.25 Uhr einen 40jährigen Autofahrer auf der Straße Böhmheide. Der Fahrer führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC und Amphetamine reagierte. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

30.08 / Versuchter Handtaschendiebstahl: Geschädigte und Zeuge gesucht

Soltau: Am Dienstag, 16.08.2022, gegen 11.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des E-Centers an der Lüneburger Straße zu einem versuchten Handtaschendiebstahl. Zwei unbekannte Täter, die sich als Unterschriftensammler ausgaben, sollen versucht haben, einer älteren Dame die Handtasche zu entwenden. Der Diebstahl soll misslungen sein. Die Täter verließen daraufhin das Gelände in Richtung Jet-Tankstelle. Die Tat soll von einem Zeugen beobachtet worden sein. Ob er eingegriffen hat, ist nicht bekannt. Weder die Geschädigte noch der Zeuge sind bisher namentlich bekannt. Beide werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

