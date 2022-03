Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Alkohol und Drogen + Sprinter aufgebrochen + 2 x Geldbeutel weg + Vandalismus + Graffiti + Einbruch + Gestohlene Wahlplakate und aufgesprühte verbotene Symbole * Zeugensuche nach Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg, Neustadt, Stadtallendorf - Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Bei Kontrollen im Landkreis sind der Polizei am gestrigen Dienstag, 15. März, wieder mehrere Autofahrer ins Netz gegangen, die unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol standen. Gegen 15.30 Uhr fiel in Neustadt in der Emil-Rössler-Straße eine 49-jährige Frau auf, in Stadtallendorf in der Albert-Schweizer-Straße ein 44 Jahre alten Mann. Bei beiden reagierte der Drogentest positiv. In Marburg meldeten gegen 14.30 Uhr andere Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden Toyota Corolla. Bei einer Kontrolle in der Zimmermannstraße gab der 27-jährige Fahrer an, lediglich zwei Flaschen Bier getrunken zu haben. Der anschließende Atemalkoholtest ergab allerdings 2,25 Promille. Außerdem steht der Mann in dringendem Verdacht, aktuell keinen Führerschein zu haben. In allen Fällen veranlasste die Polizei Blutentnahmen und leitete Strafverfahren gegen die Fahrer ein.

Stadtallendorf - Geparktes Auto angeeckt und weggefahren

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße des 17. Juni war am Montag, 14. März zwischen 11 und 12 Uhr eine schwarzer Mercedes geparkt. Ein bislang unbekanntes anderes Fahrzeug beschädigte die E-Klasse vermutlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr weg, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer war am Montag zur Unfallzeit auf dem Parkplatz und hat ein Fahrmanöver gesehen, bei dem es zur Kollision mit dem schwarzen Mercedes gekommen sein könnte? Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf entgegen: 06428 93050.

Neustadt - Sprinter aufgebrochen - Handy und Geldbeutel weg

Bislang unbekannte Täter schlugen die beiden Seitenscheiben eines geparkten Mercedes Sprinter ein, der in der Straße Im Hattenrod geparkt war. Anschließend entwendeten sie einen Geldbeutel mit nur wenig Bargeld, drei Handys und einen Schlüsselbund. Der Gesamtwert der liegt bei geschätzten 1000,- Euro. Dazu kommt noch der entstandene Sachschaden von ebenfalls ungefähr 1000,- Euro. Die Tat ereignete sich Dienstag, 15. März, zwischen 12 und 15 Uhr. Wer war zu dem Zeitpunkt am Tatort und hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg unter folgender Rufnummer entgegen: 06421 4060.

Marburg - Geldbeutel verloren oder geklaut

Eine 74 Jahre alte Frau aus Marburg fuhr am Sonntag, 13. März, zwischen 17 und 18 Uhr mit ihrem Fahrrad im Stadtgebiet. Währenddessen bewahrte sie ihre Geldbörse in einer Fahrradpacktasche am Gepäckträger auf. Die Fahrt ging über die Bahnhofstraße und Biegenstraße, am Cineplex vorbei in den Tulpenweg. Dort stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse fest. Aktuell ist noch unklar, ob diese auf der Fahrt verloren ging oder ob ein Diebstahl vorliegt. In dem Geldbeutel waren diverse persönliche Dokumente wie Impfausweise und Versichertenkarte. Wer hat die Geldbörse gefunden oder kann etwas über ihren Verbleib sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Nummer 06421 4060 entgegen.

Neustadt - Vandalismus am Kindergarten

Gleich zweimal trieben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände des Waldkindergartens in der Hindenburgstraße in Unwesen. Am vergangenen Wochenende, zwischen 12 Uhr am Freitag, 11. März, und 07.30 Uhr am Montag, 14. März, rissen sie einen Nistkasten von einem Baum und beschädigten diesen. Von Montag auf Dienstag, 15. März, zwischen 12 und 07.30 Uhr der nächsten Vorfall. Dabei fällten der oder die Täter einen kleinen Baum und nahmen ihn komplett mit. Am Tatort hinterließen sie den Schriftzug "Danke fürs Holz". Wer kann die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen? Wer hat entsprechende Beobachtungen am Kindergartengemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Graffiti an Hauswand

Einen großen Schriftzug und eine Hand mit ausgestrecktem Mittelfinger verunstalten eine Hauswand in der Dresdener Straße. Das circa 2 Quadratmeter große Graffiti auf der verputzen Wand entstand zwischen Donnerstag und Freitag, 11. März. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428 93050.

Marburg - Geldbeutel an Tankstelle verschwunden

Seit Sonntagabend (13. März) vermisst eine 52 Jahre alte Frau ihre Geldbörse mit Ausweisen, Debitkarten, Führerschein und einem dreistelligen Bargeldbetrag. Sie hatte die Börse zuletzt gegen 18.20 Uhr in der Hand, als sie ihre Waren an der Tankstelle bei St. Jost bezahlte. Nach der Rückkehr stellte sie zuhause den Verlust der Geldbörse fest. Sowohl die Durchsuchung ihres Autos als auch die Nachfrage an der Tankstelle blieben erfolglos. Wer war am Sonntag, gegen 18.20 Uhr noch an der Tankstelle? Wer hat dort Beobachtungen gemacht, die mit dem Verlust der Geldbörse zu tun haben könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Marburg 06421 4060 entgegen.

Stadtallendorf - Einbruch in Wohnung

Als eine 25-jährige Frau am Dienstag, 15. März gegen 11.30 Uhr, in ihre Wohnung in der Beethovenstraße zurückkehrte, stellte sie einen Einbruch fest. Die Wohnungstür war aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt. Der oder die Täter stahlen Bargeld und Goldschmuck im Gesamtwert von ungefähr 2700,- Euro. Das Opfer hält es für möglich, dass sie den Tätern beim Verlassen des Hauses im Treppenhaus begegnet ist. Sie beschreibt die beiden ihr entgegengekommenen Männer als ungefähr 20 Jahre alt und 180 cm groß. Eine Person sei mutmaßlich nordafrikanischer Herkunft. Er trug eine Jeans, eine schwarze Jacke und eine Strickmütze. Der zweite Mann war mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Sein Erscheinungsbild wird als europäisch mit blonden Haaren und blauen Augen beschrieben. Ob diese Männer tatsächlich mit dem Einbruch in Verbindung stehen bedarf weiterer Ermittlungen. Wem sind diese Männer noch aufgefallen? Wer kann Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges in der Beethovenstraße gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg 06421/4060.

Kirchhain - Gestohlene Wahlplakate und aufgesprühte verbotene Symbole

Mit einer über die online-Wache erstatteten Anzeige erfuhr die Polizei Stadtallendorf von gleich mehreren Straftaten. Zum einen geht es um den Diebstahl von mehreren im Zusammenhang mit der Bürgermeisterwahl Kirchhain aufgehängten Wahlplakaten. Die mit Kabelbindern befestigten, aus Pappe bestehenden Plakate eines der Kandidaten verschwanden zu unterschiedlichen Zeiten zwischen dem 10 und 23. Februar in der Kirchhainer Innenstadt in der Röthestraße an der Bushaltestelle und der Ziegelgartenstraße sowie in den Kirchhainer Ortsteilen Anzefahr (Marburger Straße Ecke Waldstraße), Betziesdorf (Lahnstraße) und Stauzebach (Alter Kirchweg). Zum anderen zeigte der Mann Farbschmierereien am Erlensee an. Dort sprühte jemand mit roter Farbe Symbole verfassungsfeindlicher Organisationen und damit verbotene Symbole auf beide Seiten des Betonrings mitten auf der Brücke über die Wohra und auf einen Sandstein am "Eingang" zum Erlensee. Diese Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen war zwischen Dienstag, 01. und Sonntag, 13. März.

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Taten bitte an den Staatsschutz bei der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg/Cölbe - Silbergrauer Renault Zoe angefahren - Unfallort steht nicht fest

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrmanövers, bei dem am Heck eines silbernen Renault Zoe mit Marburger Kennzeichen ein Schaden entstanden sein könnte. Derzeit gibt es keine Zeugen, keinen Zettel am Auto und keine weiteren Spuren, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin zuließen. Die waagerechten Kratzer hinten links an der Stoßstange stellten die Besitzer bei Reinigungsarbeiten am Samstag, 12. März, um 12.30 Uhr fest. Zuletzt unbeschädigt wissen sie das Auto am Sonntag, 06. März. Die Schadenspuren deuten auf eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver hin. Als Unfallort kommen am Wahrscheinlichsten die Straße oder der Parkplatz des Altenheims in Cölbe oder die Parkplätze von Einkaufsmärkten in Cölbe oder Wehrda in Frage. Wer hat zur fraglichen Zeit zwischen dem 06 und 12. März ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu dem Unfall mit dem silbergrauen Zoe gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

Niederweimar -Reisebus mit Anhänger und silberner Kombi kollidieren - Zeugen gesucht

Zur endgültigen Klärung eines Unfallgeschehens auf der Autobahn zwischen Marburg und Gießen in Höhe von Niederweimar sucht die Polizei nach Unfallzeugen. Der Unfall war am Montag, 14. März, zwischen 08.30 und 08.40 Uhr. Beteiligt an diesem Unfall waren ein Reisebus mit Anhänger und ein silberner VW Kombi. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Schaden ist vierstellig. Wer hat das Fahrmanöver bzw. das Geschehen zwischen diesen beiden Fahrzeugen beobachtet? Wer kann den Unfallallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0, sachdienliche Hinweise geben?

Fronhausen - Auto gegen Hauswand

Ein bislang unbekanntes Auto kollidierte mit der Wand eines Hauses in der Straße Stollberg und verursachte dabei einen Sachschaden von mindestens 500,- Euro. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne sich beim Hausbesitzer und/oder der Polizei zu melden. Wer hat zwischen Donnerstag, 10. März, 23 Uhr und Freitag, 11. März, 07 Uhr entsprechende Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug wegfahren sehen? Wo steht seit dieser Zeit ein frisch unfallbeschädigtes Auto? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei in Marburg 06421 4060.

Sebastian Braun / Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell