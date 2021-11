Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Aufmerksame Zeugin meldet betrunkenen Autofahrer

Ehra/ Grußendorf (ots)

Montagmittag informierte eine Autofahrerin die Polizei Gifhorn über den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt auf der L289. Das Auto vor ihr würde Schlangenlinien und immer wieder über die Mittellinie fahren.

Beamte der Polizei Gifhorn trafen den Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Der 59-Jährige gab zu, mit dem Auto gefahren zu sein, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,81 Promille. Den Führerschein hatte der Mann in der Vergangenheit bereits abgeben müssen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell