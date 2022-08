Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Frontalzusammenstoß B51

Bitburg (ots)

Am 27.08.2022 gegen 18:15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bitburg über einen Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der B51 informiert. Ein 57-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B51 von Bitburg in Fahrtrichtung Trier. Kurz vor der "Meilbrück" geriet dieser auf die zweispurige Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Die unfallbeteiligten Personen, welche leicht- bis schwerverletzt wurden, sind in die naheliegenden Krankenhäuser verbracht worden. Zur Unfallaufnahme wurde die B51 bis um 19:20 Uhr in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Im Einsatz befanden sich drei Fahrzeuge des Rettungsdienstes, zwei Fahrzeuge der PI Bitburg, ein Rettungshubschrauber der Air Rescue Luxemburg, 34 Kräfte der umliegenden Feuerwehren sowie ein Fahrzeug der Straßenmeisterei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell