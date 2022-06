POL-HR: Dieselkraftstoff aus Bagger abgezapft

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.06.2022: Neukirchen Zeit: Sonntag, 12.06.2022, 10:30 Uhr Brand einer Gartenhütte Am Sonntagmorgen brannte eine Gartenhütte in einer Kleingartensiedlung im Bereich südlich der Birkenallee in Neukirchen komplett nieder. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die ...

