POL-HR: Brand einer Gartenhütte - 1000,- EUR Sachschaden

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.06.2022:

Neukirchen

Zeit: Sonntag, 12.06.2022, 10:30 Uhr

Brand einer Gartenhütte

Am Sonntagmorgen brannte eine Gartenhütte in einer Kleingartensiedlung im Bereich südlich der Birkenallee in Neukirchen komplett nieder. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache steht noch nicht fest und ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.

