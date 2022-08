POL-PDWIL: Verkehrskontrollen durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein

Gerolstein (ots) - Am 26.08.2022 zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr war der Platzwart des Sportplatzes in Gerolstein-Büscheich mit Arbeiten und Bewässerung des dortigen Rasens beschäftigt. In einem unbeobachteten Moment sperrte ein bisher unbekannter Täter den Wasserzufluss ab und entwendete den sogenannten Wasserschieberschlüssel. Die genauen Hintergründe zur Tat sind aktuell unbekannt. Hinweise zur Tat oder den ...

