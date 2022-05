Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Bauarbeiter stürzt in Grube

Deißlingen-Mittelhardt (ots)

Ein Bauarbeiter ist am Montag kurz vor Mittag auf der Baustelle im Klärwerk Oberer Neckar rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Wie die Polizei und ein Vertreter der Berufsgenossenschaft vor Ort feststellten, war der 21 Jahre alte Arbeiter mit dem Ausschalen einer Betonschalung beschäftigt, als er in die Tiefe der schmalen Grube fiel. Die Feuerwehr Deißlingen und Rottweil übernahmen zusammen mit der Bergwacht die Bergung Verunglückten. Dabei wurde auch eine spezielle Hubarbeitsbühne der Wehr eingesetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

