Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung: mehrere Strafanzeigen gegen 24-Jährigen

Offenburg (ots)

Im Rahmen der Sicherheitskooperation Baden-Württemberg kam es gestern Mittag bei einer Kontrolle durch eine gemeinsame Streife der Bundes- und Landespolizei am Bahnhof Offenburg zu Widerstandshandlungen.

Ein 24-Jähriger sollte kontrolliert werden, weigerte sich jedoch stehen zu bleiben und sich auszuweisen, daher wurde ihm mehrfach die Mitnahme zur Dienststelle angedroht. Der junge Mann drohte seinen mitgeführten Hund gegen die Beamten einzusetzen und drehte sich in drohender Haltung zu den Beamten, weshalb diese aus Eigensicherungsgründen versuchten dem Mann Handfesseln anzulegen. Dies scheiterte zunächst an den erheblichen Widerstandshandlungen des 24-Jährigen. Nur unter Anwendung körperlichen Zwangs gelang es den Beamten ihn zur Dienststelle zu bringen. Beim Anlegen der Handfesseln leistete er erneut heftigen Widerstand und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten ohne Unterlass. Verletzt wurden die Beamten durch die Angriffs- und Widerstandshandlungen nicht. Den gewaltbereiten Deutschen erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Tätlichen Angriffs, Widerstand, Beleidigung, Bedrohung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, da bei der anschließenden Durchsuchung geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden wurden.

