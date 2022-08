Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220825 - 0967 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Streit endet im Krankenhaus

Frankfurt (ots)

(th) In den frühen Morgenstunden des 25. August 2022 kam es im Frankfurter Bahnhofsviertel im Bereich Moselstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Beide Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Die beiden 25 und 33 Jahre alten Männer gerieten aus unbekannter Ursache in Streit, in dessen Verlauf einer der beiden Beschuldigten mit einer abgebrochenen Glasflasche zustach. Dabei erlitt der Angegriffene in der Folge eine Schnittwunde in der Wange sowie Schürfwunden an Hals und Ohr. Auch der Angreifer blieb nicht unverletzt, bei ihm konnte eine Schnittwunde am Ohr festgestellt werden. Beide Kontrahenten wurden in Krankenhäuser verbracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die zuständige Fachdienststelle ermittelt.

