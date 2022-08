Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220824 - 0964 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme von drei Taschendieben

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder haben am Freitag, den 19. August 2022, drei Taschendiebe festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen auf das Konto des Trios, zwei 18-Jährige und eine 34-jährige Frau, eine ganze Reihe von Taten gehen, die größtenteils im Bereich der Innenstadt begangen wurden. Zunächst ertappten Zivilbeamte gegen 14:20 Uhr in der C-Ebene des Eschenheimer Tor einen 18-Jährigen bei einem Taschendiebstahl auf frischer Tat, als sich dieser auf einer Rollentreppe einer Frau näherte und von hinten ihre Geldbörse entwendete. Die Beamten ließen schließlich die Handschellen klicken. Gegen 18:30 Uhr konnten Beamte einen weiteren 18-Jährigen zusammen mit einer 34-jährigen Frau nach einem gemeinschaftlichen Diebstahl in einem Kaufhaus auf der Zeil festnehmen. Das Duo hatte unbezahlte Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro in eine Tasche gesteckt. Ein Ladendetektiv beobachtete sie jedoch bei der Tat und verständigte die Polizei. Ein weiteres Mal ließen Beamte die Handschellen klicken. Derzeitige Ermittlungen deuten auf Zusammenhänge zu weiteren begangenen Taten hin, sodass die Festgenommenen, welche über keinen festen Wohnsitz verfügen, bislang für mutmaßlich neun Taten in Frage kommen. Die Ermittlungen dauern noch an.

