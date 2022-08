Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220825 - 0965 Frankfurt-Hauptbahnhof: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 24. August 2022, gegen 19.45 Uhr, musste der Zugverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof für rund 40 Minuten eingestellt werden. Grund hierfür war ein 15-Jähriger, der dort auf die Gleise des Fernbahnhofes gelaufen war. Auf Grund der nur eingeschränkten Sicht durch abgestellte Züge, wurde auch der Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt. Der junge Mann konnte dann im Bereich der Weilburger Straße, direkt an die Gleise angrenzend, gesichtet und festgenommen werden. Im Anschluss wurde er in die Psychiatrie eines Krankenhauses eingewiesen. Der Bahnverkehr konnte gegen 20.25 Uhr wieder freigegeben werden.

