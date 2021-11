Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Bad Schönborn (ots)

In der Nacht zum Freitag konnte die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festnehmen, nachdem sie versucht hatten, Kupferkabel aus Kellerräumen eines Baukomplexes in der Bahnhofstraße in Mingolsheim zu entwenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Männer zunächst keine nennenswerte Beute in den Kellerräumen auffinden, weshalb sie ein weiteres Gebäude aufsuchten. Als sie auf ihrem Weg dorthin Kabel fanden und für den Abtransport zerkleinerten, konnten wegen des ausgelösten Einbruchsalarms hinzugerufene Polizeibeamte das Duo vorläufig festnehmen. Bei einer Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen waren neben Einbruchswerkzeug noch geringe Mengen Rauschgift sicherzustellen. Für weitere Maßnahmen wurden die beiden Männer im Alter von 34 und 38 Jahren zur Dienststelle gebracht. Sie kamen nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

