Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Einbrecher stahl komplette Kasse

Alpen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach gegen 0.55 Uhr ein Unbekannter in ein Restaurant an der Burgstraße ein.

Der Unbekannte stahl eine Kasse, in der sich Geld befand.

Eine vorhandene Kamera lieferte Aufnahmen des Einbrechers:

20 - 40 Jahre alt, stämmige Figur, Base Cap, Langarm-Shirt, Shorts, dunkle Sneaker, Mundschutz und Handschuhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell