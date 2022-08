Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bitburg (ots)

Am 27.08.2022 zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Kölner Straße in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein bisher unbekannter Unfallverursacher vermutlich beim Ausparken einen neben ihm geparkten, schwarzen Opel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein graues Fahrzeug handeln. Zeugen, welche Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.

