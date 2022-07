Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Grevenbroich und Korschenbroich - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich, Korschenbroich (ots)

Bargeld und Schmuck haben Einbrecher in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gustav-Stresemann-Straße in Grevenbroich erbeutet. Unbekannte hatten sich in der Nacht von Dienstag (05.07.), 23:00 Uhr, auf Mittwoch (06.07.), 02:30 Uhr, gewaltsam Zutritt über die Wohnungstür verschafft. Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Clara-Schumann-Straße in Korschenbroich hebelten Unbekannte in der Zeit von Sonntagnachmittag (03.07.), 16:00 Uhr, bis Dienstagmorgen (05.07.), 06:30 Uhr, auf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei benutzten die Einbrecher Gartengeräte der Hauseigentümer als Hebelwerkzeug. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen noch nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei empfiehlt eine mechanische Sicherung von Fenstern und Türen, damit "ungebetene Gäste" erst gar nicht ins Haus gelangen. Ergänzende Sicherheit bieten Einbruch- und Überfall-Meldeanlagen. Kostenlose Informationen erhalten Mieter und Eigentümer bei der Präventionsdienststelle der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell