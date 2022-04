Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: WhatsApp-Betrüger erneut erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

Ein 59 Jahre alter Holzgerlinger wurde am Montag Opfer der auch als Enkeltrick 2.0 bekannten Betrugsmasche via des Instant-Messaging-Dienstes WhatsApp. Der Mann erhielt eine Nachricht seiner vermeintlichen Tochter, die angab, ihr Handy verloren zu haben. Um ein neues Handy sowie ein Laptop zu kaufen, benötige sie finanzielle Unterstützung. Da sich die Tochter des 59-Jährigen tatsächlich im Urlaub befand, schenkte er der Nachricht glauben und überwies an die genannte Bankverbindung mehr als 2.000 Euro. Erst, als der Geschädigte am Folgetag mit seiner tatsächlichen Tochter telefonierte, fiel der Betrug auf.

