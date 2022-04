Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 36-Jähriger beschmiert Hauswände

Ludwigsburg (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann beschmierte am Dienstag gegen 06:45 Uhr gleich mehrere Hauswände im Bereich der Myliusstraße und des Schillerplatzes in Ludwigsburg. Ein 21-Jähriger konnte den Mann dabei beobachten, wie er mit einem roten Filzstift Sprüche an Fassaden schrieb. Als er ihn darauf ansprach, nahm der 36-Jährige ein etwa 50 cm langes Plastikschwert in die Hand und verfolgte den Zeugen kurz. Die verständigte Polizei konnte den vermutlich unter Alkoholeinfluss stehenden und im Zuge dessen auch in einer psychischen Ausnahmesituation befindlichen Mann am Schillerplatz antreffen, als dieser gerade dabei war eine Säule einer Bankfiliale zu beschmieren. Er übergab der Polizei freiwillig seinen Filzschreiber. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

