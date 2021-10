Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. Konstanz) Unfall zwischen landwirtschaftlicher Zugmaschine und Auto fordert wirtschaftlichen Totalschaden (16.1.2021)

Eigeltingen (ots)

Ein wirtschaftlicher Totalschaden an einem Skoda ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstag gegen 12.00 Uhr auf der Honstetter Straße ereignet hat. Ein 34-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine fuhr von einem Grundstück auf die Straße in Fahrtrichtung Honstetten ein. Hierbei hatte er die Schaufel an seinem Frontlader noch nicht vollständig aus seinem Blickfeld nach oben gelassen. Aufgrund eines am Fahrbahnrand haltenden Autos, wich er diesem aus und übersah einen entgegenkommenden Skoda einer 61-jährigen Frau. Diese versuchte noch durch Hupen und Rückwärtsfahren einen Zusammenstoß zu vermeiden, was ihr jedoch nicht gelang. Die Schaufel des Frontladers beschädigte die Windschutzscheibe und das Dach des Skodas erheblich, hierdurch entstand an dem Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden.

