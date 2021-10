Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkrs. Konstanz) Unfall durch verlorenes Metallteil (17.10.2021)

Hilzingen (ots)

Ein verlorenes Metallteil hat am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der A 81 zu einem Schaden an einem Auto geführt. Ein Kia-Fahrer war auf der Autobahn von Gottmadingen in Richtung Stuttgart auf der linken Fahrspur unterwegs, als er nach dem Heilsbergtunnel über das Metallteil fuhr. Hierbei verlor der 48-jährige Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Mittelschutzplanke. Diese wurde jedoch nicht beschädigt. Am Kia entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Verursacher des verlorenen Metallstücks unter Tel. 07731 888-107.

