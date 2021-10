Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Radfahrerin nach Kollision mit Auto leicht verletzt (15.10.2021)

Radolfzell (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 12-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 15.45 Uhr im Mezgerwaidring zu. Eine 58-jährige BMW-Fahrerin wollte vom Sankt-Meinrads-Platz nach links in den Mezgerwaidring abbiegen und übersah vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne das Kind auf seinem Fahrrad, das in Richtung Alemannenstraße unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich das Kind leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtsachschaden von rund 1.500 Euro entstanden.

