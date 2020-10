Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen in Rosendahl-Holtwick

Coesfeld (ots)

Ein 81-Jähriger aus Stadtlohn befährt am Samstag (24.10.), um 14.03 Uhr, mit seinem Auto die Bahnhofstraße in Holtwick. An der Einmündung zur B474 (Riege) biegt er nach links in Richtung Holtwick ab. Es kommt im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem 22-Jährigen aus Legden, der mit seinem Auto aus Richtung Holtwick fährt. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und zur Uniklinik Münster gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 EUR. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

