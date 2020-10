Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, B474/Drei Leichtverletzte

Coesfeld (ots)

Kurz vor Holtwick sind zwei Autos am Freitagmorgen (23.10.20) auf der B474 zusammengestoßen. Gegen 7.30 Uhr war ein 44-jähriger Coesfelder in Richtung Holtwick unterwegs. Er wollte von der Bundesstraße nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer 23-jährigen Autofahrerin aus Ahaus, die in Fahrtrichtung Coesfeld unterwegs war. Beide Fahrer sowie die Beifahrerin der Ahauserin kamen mit einem Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die B474 gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell