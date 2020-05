Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tabak aus Tankstelle gestohlen/ Mofabesitzer verscheucht Diebe

Lüdenscheid (ots)

Zwei unbekannte Personen haben am Mittwoch kostenweise Tabakware aus einer Tankstelle an der Heedfelder Straße gestohlen. Kurz nach 7 Uhr betrat ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann den Verkaufsraum und verwickelte die Kassiererin auf Englisch in ein Gespräch. Sein etwa gleichaltriger Begleiter rollte einen bereitstehenden Rollbehälter mit Zigaretten in Richtung des Bistro-Zugangs. Dann nahmen sich beide Männer vor den Augen der verblüfften Kassiererin jeweils eine Kiste mit Zigaretten vom Rollwagen und rannten raus. Dort stiegen sie in einen schwarzen Opel Corsa und flüchteten in Richtung Schalksmühle/Autobahnauffahrt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.

Im Olpendahl verhinderte ein Mofa-Besitzer am Mittwochabend den Diebstahl seines Fahrzeugs. Gegen 20.45 Uhr schaute der Besitzer des Krades zufällig aus dem Fenster und sah, wie ein Unbekannter mit einem Gegenstand am Schloss seines Mofas herum fummelte. Nach früheren Erfahrungen hat er an seinem Bike allerdings eine Alarmanlage montiert, die sich aus der Ferne aktivieren lässt. Er ließ die Anlage losheulen und sprach den Unbekannten an. Der bekam natürlich einen gehörigen Schreck und entfernte sich gemeinsam mit einem anderen Unbekannten, der vom Nachtigallenweg aus zugeschaut hatte. Der Unbekannte, der direkt am Mofa herum hantierte, ist ca. 14 bis 16 Jahre alt, etwa 1,40 bis 1,50 Meter groß und trug einen grauen Pullover. Der "Beobachter" dürfte gleich groß und alt sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell