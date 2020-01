Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Jeder Dritte zu schnell

Wörrstadt - Dexheim (ots)

Mit einer Geschwindigkeitsüberwachung in den Abendstunden haben Autofahrer auf der B420 auf Höhe der ehemaligen amerikanischen Kaserne bei Dexheim offensichtlich nicht mehr gerechnet. Anders ist die hohe Beanstandungsquote von 32,6 Prozent kaum zu erklären. 303 Fahrzeuge haben die Beamten der Verkehrsdirektion Wörrstadt am Dienstagabend in der Zeit zwischen 18.00 und 23.30 Uhr gemessen. 98 waren schneller als die erlaubten 70 Stundenkilometer. Der traurige Spitzenreiter war mit 121 km/h unterwegs. Ihm droht neben einer Anzeige auch ein Fahrverbot.

