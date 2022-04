Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Enzweihingen: Anhänger gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in den frühen Morgenstunden des Dienstags, zwischen 04:45 Uhr und 05:40 Uhr, einen abgeschlossenen, dreiachsigen Anhänger der Marke Vezeko in Enzweihingen. Der Anhänger war in der Erich-Blum-Straße abgestellt. Er hat seitlich und vorne eine auffällige Beklebung mit gelber, reflektierender Folie sowie ein Vaihinger Kennzeichen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, 07042 941-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

