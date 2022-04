Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gerlingen: Unfall vor dem Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Sperrung führte ein Unfall auf Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart am Sonntag gegen 18.10 Uhr kurz vor dem Engelbergtunnel, zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg. Aufgrund von Bauarbeiten ist der linke der drei vorhandenen Fahrstreifen derzeit auf die Gegenfahrbahn übergeleitet. Auf dieser Spur war ein 50 Jahre alter VW-Fahrer hinter einem BMW unterwegs. Der 36-jährige BMW-Lenker musste aufgrund stockenden Verkehrs bis zum Stillstand abbremsen, was der VW-Fahrer vermutlich zu spät bemerkte. Er versuchte zwar noch abzubremsen, konnte ein Auffahren jedoch nicht mehr verhindern. Im Zuge der Unfallaufnahme mussten der rechte übergeleitete Fahrstreifen und zur Bergung beider nicht mehr fahrbereiter Fahrzeuge kurzzeitig auch der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen war vor Ort ebenfalls im Einsatz. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 22.000 Euro belaufen.

